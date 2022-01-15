الجارالله: تحقيق نسب عالية بالتطعيم كفل “الإنفتاح” في ظل الجائحة

قال رئيس اللجنة الاستشارية لمواجهة «كورونا» في وزارة الصحة د. خالد الجارالله، أن تحقيق الدولة لنسب عالية بالتطعيم كفل إنفتاح اقتصادي وتعليمي ومجتمعي في ظل الجائحة، محذراً من إستمرار التصاعد الحاد لمنحنى موجة أوميكرون بدول الخليج، مشيراً إلى أن الإشغال السريري ارتفع نسبياً بين غير مكتملي التطعيم.

وقال الجارالله عبر تغريدة في حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، “إستمرار التصاعد الحاد لمنحنى موجة أوميكرون بدول الخليج وتوقع بلوغ ذروتها قريبا تباعاً”، مشيراً إلى “إرتفاع نسبي بالإشغال السريري خاصة بين غير مكتملي التطعيم مع إنخفاض معدل الوفاة حتي الآن”.

وأكد الجارالله على أن تحقيق الدولة لنسب عاليه بالتطعيم كفل إنفتاح اقتصادي وتعليمي ومجتمعي في ظل جائحة جارية.