“تدريس الجامعة” تشيد بعدم العودة إلى الـ”أونلاين”

أشادت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بتصريح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا الشيخ حمد جابر العلي بعدم العودة إلى التعليم عن بعد.

وأكدت الجمعية في بيان صحافي أمس رفضها مع الجهات المسؤولة في الدولة على إعادة وضع التعليم إلى ما كان عليه إبان أزمة تفشي فيروس كورونا وهو التعليم عن بعد، واستمرار العملية التعليمية حضورياً، موضحة أن لها سلبيات خطيرة، لم تؤت ثمارها، واعادت مسيرة التعليم في البلاد إلى الوراء.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الجمعية د. محمد العنيزي على ما تداولته جمعية أعضاء هيئة التدريس بشأن ضرورة استمرار العملية التعليمية حضورياً، وهو ما جاء منسجما مع تصريحات رئيس اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، مثنيا على المساعي الرامية إلى استقرار الوضع الصحي في البلاد، وحرصهم كذلك على استمرار مسيرة التعليم في البلاد ودفعها للأمام تحقيقاً للصالح العام.