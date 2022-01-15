إعلان اسم حكم السوبر الكويتي

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن إسناد مهمة إدارة نهائي كأس السوبر المحلي بين فريقي العربي والكويت، لحكم دولي يوناني.

وتقام مواجهة السوبر الكويتي الاثنين المقبل على ستاد جابر الدولي، بين فريق العربي بطل الدوري، والكويت بطل كأس سمو الأمير، بصافرة الحكم تاسوس سيديروبولس.

وحصل الحكم اليوناني تاسوس سيديروبولس على الشارة الدولية قبل 10 أعوام، إذ بات معتمدا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في عام 2011.

وتولى سيديروبولس إدارة بعض المباريات في بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" في موسم 2013-2014.

وفضل الاتحاد الكويتي لكرة القدم الاستعانة بحكم أجنبي لإدارة مباراة كأس السوبر، خاصة أن تجربة إسناد المباريات المحلية لحكام من دول الخليج المجاورة، لم تحظ بالقبول، ونالت انتقادات شديدة.

وكان آخر لقب سوبر حققه الكويت عام 2020، بينما نال العربي آخر لقب في هذه البطولة في نسخة عام 2012.