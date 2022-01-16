سفارة الكويت في الأردن تهيب بالمواطنين توخي الحذر

أهابت سفارة الكويت لدى الأردن، اليوم الأحد، بجميع المواطنين والطلبة الكويتيين المقيمين في المملكة أخذ الحيطة والحذر من الاحوال الجوية السائدة في البلاد.

وحذرت السفارة في بيان من حالة الطقس التي يمر بها الأردن على فترات اليوم حيث يتوقع هطول أمطار غزيرة تؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وتساقط للثلوج وحدوث حالات تجمد وصقيع في بعض مناطق البلاد.

وحث البيان على الالتزام والتقيد بتعليمات السلطات الأردنية التي وجهت إلى ضرورة تقليل الحركة بالمركبات والقيادة بأقصى درجات الانضباط والحيطة.

ودعت السفارة المواطنيين الكويتيين إلى التواصل المباشر معها عند طلب المساعدة على الخط الساخن 00962793202020.