النمسا تفرض التطعيم الإلزامي الشهر المقبل: عقوبات وغرامات مالية للرافضين

كشفت الحكومة النمساوية، اليوم الأحد، عن انتهائها من مشروع قانون التطعيم الالزامي باللقاح المضاد لفيروس (كورونا) للأشخاص فوق سن الـ18 عاما ابتداء من الشهر المقبل.

وذكرت الحكومة في مؤتمر صحافي انه سيتم فرض عقوبات وغرامات مالية لرافضي التطعيم تصل الى نحو 3600 يورو أي ما يعادل اربعة الاف دولار أميركي.

واشارت الى انه سيكون هناك استثناءات لبعض الحالات كالمرضى والحوامل والاشخاص الذين لم يحدث لهم استجابة مناعية للتطعيم ضد فيروس (كوفيد- 19). وشهدت النمسا خلال الفترة الماضية عدة تظاهرات مناهضة للحكومة ضد اجراءاتها لمواجهة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) بما في ذلك قراراتها في الزامية التطعيم.

يذكر ان 71 في المئة من المواطنين النمساويين تلقوا حتى الان جرعتين من اللقاح فيما لا يزال نحو مليوني مواطن يرفضون التطعيم اضافة الى مليون دون سن الـ12 عاما غير مشمولين بالتطعيم بعد.