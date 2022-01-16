“الصحة”: مراكز إجراء “PCR” التابعة للوزارة تستوعب من يرغب في إجراء الفحص

أكدت وزارة الصحة أن مراكز إجراء مسحات فحص «PCR» التابعة لوزارة الصحة تستوعب من يرغب في إجراء الفحص وفق البروتوكلات المعمول بها، منوهة إلى أن مراكز إجراء المسحات متوافرة في جميع محافظات البلاد، وتقدم خدماتها بالمجان، إضافة إلى عمل المسحات عبر خدمة السيارات، كما تنوه الوزارة إلى قدرتها على زيادة تلك المراكز إن استدعى الأمر ذلك.

وأوضحت الوزارة أنه ليس هناك وقف للمسحات التي تجرى عن طريق اللعاب، بل حصر لعمل فحص ال «PCR» بهذه الطريقة لحالات مرضية معينة، لا سيما أن بقية الحالات يمكنها إجراء مسحات الأنف عبر المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة، متمنين للجميع موفور الصحة والسلامة.