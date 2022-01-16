ريال مدريد يتوج بطلا للسوبر الإسباني على حساب بيلباو

توج ريال مدريد بلقب السوبر الإسباني، بالفوز بنتيجة (2-0) خلال مواجهة أتلتيك بيلباو، مساء اليوم الأحد، بنهائي كأس السوبر الإسباني، المقام على ملعب الملك فهد الدولي بالمملكة العربية السعودية.

وسجل أهداف ريال مدريد، لوكا مودريتش في الدقيقة 38، وكريم بنزيما من ركلة جزاء في الدقيقة 52.

بدأت المباراة، بمحاولة عن طريق إيناكي ويليامز مهاجم أتلتيك بيلباو الذي سدد كرة ارتطمت بقدم ألابا وتحولت إلى ركنية في الدقيقة الأولى.

وسدد كاسيميرو كرة من داخل منطقة الجزاء، اصطدمت بدفاع أتلتيك بيلباو الذين شتتوا الكرة في الدقيقة 2.

ومرر سانسيت كرة داخل منطقة جزاء ريال مدريد لإيناكي ويليامز، لكن دافيد ألابا مدافع الميرنجي ألقى بنفسه على الكرة ولمسها بيده، لكن حكم المباراة لم يحتسب أي خطأ، في الدقيقة 10.

وأرسل كريم بنزيما تسديدة على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها أوناي سيمون وحولها إلى ركنية في الدقيقة 18.

وسدد كاسيميرو لاعب خط وسط ريال مدريد كرة من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، تصدى لها أوناي سيمون حارس أتلتيك بيلباو في الدقيقة 27.

ونجح لوكا مودريتش في تسجيل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 38، بعد مجهود فردي مميز من رودريجو جويس، مرر للكرواتي الذي سدد من لمسة واحدة على حدود المنطقة على يسار أوناي سيمون حارس أتلتيك بيلباو.

وأرسل سانسيت لاعب أتلتيك بيلباو كرة قوية من خارج المنطقة، مرت أعلى مرمى تيبو كورتوا في الدقيقة 44.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، سدد كريم بنزيما كرة داخل المنطقة لمست يد يراي مدافع أتلتيك بيلباو، وقرر الحكم اللجوء لتقنية الفيديو، ثم احتسب ركلة الجزاء.

وانبرى كريم بنزيما لتنفيذ ركلة الجزاء، وسجلها بنجاح على يمين الحارس أوناي سيمون في الدقيقة 52.

وتلقى كريم بنزيما كرة عرضية في عمق منطقة جزاء أتلتيك بيلباو في الدقيقة 58، وسدد على الطائر بين يدي الحارس أوناي سيمون.

وكاد راؤول جارسيا لاعب أتلتيك بيلباو أن يسجل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 63، بتسديدة رأسية مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى ريال مدريد.

وسدد راؤول جارسيا لاعب أتلتيك بيلباو كرة رأسية في الدقيقة 76، ارتطمت بالشباك الخارجية لمرمى تيبو كورتوا.

وأرسل سيرانو لاعب أتلتيك بيلباو تصويبة قوية، من خارج المنطقة، أمسك بها تيبو كورتوا في الدقيقة 81.

وسدد راؤول جارسيا لاعب أتلتيك بيلباو كرة رأسية، لمست يد ميليتاو مدافع ريال مدريد داخل المنطقة، وقرر الحكم إشهار البطاقة الحمراء في وجه البرازيلي بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو واحتسب ركلة جزاء.

وانبرى جارسيا لتنفيذ ركلة الجزاء، وتألق تيبو كورتوا حارس مرمى الميرنجي في التصدي لها بقدمه اليسرى، والحفاظ على شباكه نظيفة في الدقيقة 89.





