انفجار بـ 3 صهاريج نقل محروقات في أبوظبي ولا أضرار

أعلنت وكالة أنباء الإمارات أن انفجارا وقع في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية بمصفح، نجم عنه حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي ولا أضرار عن الحادثين.
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