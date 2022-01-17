العدل تعلن إصابة الوزير الجلاوي بـ”كورونا”

أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، إصابة وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيرة إلى أنه يخضع حاليا لبروتوكول العزل المنزلي.

وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن إصابة الوزير بالفيروس تأكدت بعد ثبوت إيجابية المسحة التي أجريت له بشكل روتيني صباح اليوم.

وأفادت بأن الوزير الجلاوي يطبق حاليا بروتوكول العزل المنزلي وفق الاشتراطات الصحية ويمارس مهامه (عن بعد)، متمنية له وللجميع السلامة وموفور الصحة والعافية.