“اتحاد الكرة”: لا تأجيل للمباريات لأقل من 8 حالات كورونا في الفريق‎

قرّر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، في اجتماعه أمس، ترحيل مباريات الدور التمهيدي لكأس سمو ولي العهد التي كان يُفترض انطلاقها غداً الثلاثاء، يوماً واحداً، في ظل مخاوف من تفشي إصابات بفيروس كورونا بين لاعبي الاندية، على غرار ما حدث لفريقي العربي و«الكويت» اللذين تم تأجيل مواجهتهما التي كانت مقرّرة، أمس، على لقب كأس السوبر.

وبذلك تنطلق، الأربعاء ، منافسات النسخة 29 من كأس سمو ولي العهد بإقامة مباراتين فيلتقي اليرموك والشباب، ويلعب الجهراء مع الفحيحيل، فيما تم تأجيل مباراة العربي والتضامن في الدور ذاته الى موعد لاحق.

واعتمد الاتحاد اللائحة الجديدة للتعامل مع حالات كورونا بحيث. يتم تأجيل المباريات التي يكون عدد الحالات المصابة في احد اطرافها ثمانية لاعبين على الأقل من المسجلين في قائمة الرسمية (30 لاعب) وعدم تضمين الرقم المطلوب للتأجيل أعضاء الجهازين الاداري والفني.

وشدد الاتحاد على اجراء كل نادي مسحات للاعبيه كافة قبل 24 ساعة من موعد مبارياته.

وقرر الاتحاد اقامة مباراة “السوبر” المؤجلة في الاسبوع الاول من فبراير المقبل.