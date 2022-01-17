مجلس الوزراء‬⁩ يلغي شرط الـ72 ساعة لإجراء PCR لإنهاء الحجر المنزلي للمسافرين للقادمين

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح موافقة مجلس الوزراء على قرار يقضي بإمكانية إنهاء الحجر المنزلي على القادمين المحصنين إلى البلاد في حال إجراء فحص (بي سي آر) بعد الوصول مباشرة يثبت الخلو من فيروس كورونا (كوفيد-19) وذلك اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

وقال الشيخ حمد جابر العلي وهو رئيس اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن مجلس الوزراء وافق اليوم الاثنين على أن يطبق الحجر المنزلي على القادمين المحصنين إلى البلاد لمدة 7 أيام مع امكانية إنهاء الحجر في حال إجراء فحص (بي سي آر) بعد الوصول مباشرة يثبت الخلو من الاصابة بالفيروس.