قطر: بدء مبيعات تذاكر مباريات كأس العالم 2022

تبدأ اليوم الأربعاء المرحلة الأولى من مبيعات تذاكر كأس العالم «قطر 2022»، التي تقام منافساتها نهاية العام الجاري، بحسب ما جاء في الموقع الرسمي للجنة العليا للمشاريع والإرث.

وتبدأ المرحلة الأولى عند الواحدة من ظهر اليوم بتوقيت الدوحة، وتختتم في 8 من فبراير المقبل عند الواحدة ظهراً.

وستحظى جميع الطلبات بفرص متساوية في شراء التذاكر، سواء مقدمي الطلبات في اليوم الأول أو في اليوم الأخير أو في أي وقت بينهما، حيث تبدأ عملية تخصيص التذاكر بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات.

وفي حال تجاوزت الطلبات الأعداد المتوفرة من تذاكر المباريات للمشجعين من داخل قطر أو خارجها، سيجري تخصيص التذاكر لمقدمي الطلبات بنظام القرعة، ثم إخطار جميع المؤهلين بالحصول على طلباتهم، كاملة أو جزئياً، وكذلك غير المؤهلين لشراء التذاكر، بنتيجة طلباتهم بحلول يوم الثلاثاء 8 مارس المقبل، مع الإفادة بتفاصيل الخطوات التالية، وإعلامهم بآخر موعد لدفع قيمة التذاكر المخصصة للمشجعين.