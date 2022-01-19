دعوات إلى تخصيص جزء من أرباح “التأمينات” للمتقاعدين

دعا عدد من نواب مجلس الأمة اليوم الأربعاء إلى تخصيص جزء من أرباح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمتقاعدين وذلك نظرا لما حققته المؤسسة من أرباح في أدائها الاستثماري.

جاء ذلك في مداخلات لعدد من النواب عند انتقال مجلس الأمة في جلسته التكميلية إلى مواصلة النظر في بند الخطاب الأميري الذي افتتح به سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ16 للمجلس.

وأشار النواب إلى توجيهات القيادة السياسية للمسؤولين في المؤسسة إلى المزيد من العطاء والاهتمام بالمتقاعدين عبر اتخاذ كافة السبل لجعل المتقاعدين شركاء ومستفيدين من تلك النجاحات كتطوير مشاريع استثمارية يخصص جزء من أرباحها للمتقاعدين.

واقترح نواب آخرون إقامة وتخصيص أراضي غرب هدية وأبو حليفة وعلي صباح السالم لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى يتم توزيعها على المواطنين.

ودعا النواب الحكومة إلى التوسع في توفير فرص العمل للشباب من خريجي الجامعات والقضاء على البطالة عبر تنفيذ خطة الإحلال والتكويت بالإضافة إلى معالجة أي فساد إداري أو مالي والتعاون مع المجلس لإقرار القوانين الهامة.

كما أعرب عدد من النواب عن الرفض القاطع لفرض أي ضريبة على أصحاب الدخل المحدود مبينين أن فرص الضرائب يجب أن يقابله وجود إدارة وخدمات متكاملة للمواطنين.

وأشار آخرون إلى الحاجة الماسة لرفع قيمة المساعدات المقدمة لصالح أصحاب المساعدات الاجتماعية والتجديد التلقائي لمستحقيها.

ورفع أمين سر مجلس الأمة فرز الديحاني جلسة المجلس التكميلية على أن يتم استكمال النظر في بند الخطاب الأميري في الجلسة العادية المقبلة.