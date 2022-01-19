“الداخلية”: إجراءات ضبط وحجز مواطن تمت بناءً على قرار من النيابة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تعسف من قطاع الأمن الجنائي في ضبط أحد المواطنين.

وأوضحت أن المواطن الذي تم ضبطه صادر بحقه ضبط وإحضار من النيابة العامة بناء على شكوى مقدمة ضده، وأن إجراءات الضبط والتفتيش تمت وفق القانون وذلك بناءً على قرار من النيابة العامة، وأن امر النيابة العامة تضمن تنفيذ القرار ليلاً دون استثناء، مشيرة إلى أن المتهم والمضبوطات تم إحالتهم إلى النيابة العامة مباشرة، حيث أمر وكيل النيابة بحجزه بعد انتهاء التحقيق معه وعرضه غداً التاكيد على أن قرار الاحتجاز جاء تنفيذا لقرار النيابة العامة.