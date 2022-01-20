“أبو فلة” يتجاوز رقم 11 مليون دولار لدعم اللاجئين ويدخل “غينيس”

جمع “اليوتيوبر” ولاعب الفيديو حسن سليمان، المعروف بـ”أبو فلة”، أكثر من 11 مليون دولار، ضمن حملة “أجمل شتاء في العالم” التي أطلقها في 7 من كانون الثاني الحالي لمساعدة اللاجئين.

واستطاع الشاب العربي عبر بثّ مباشر لقناته على “يوتيوب” جمع المبلغ، الثلاثاء 18 من كانون الثاني، وذلك بعد حبس نفسه في غرفة زجاجية وسط مدينة دبي، إذ استغرق البث 12 يومًا، دخل فيه موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، لأكبر عمل خيري من خلال “يوتيوب”، إضافة إلى أطول بثّ مباشر على المنصة.

وتهدف الحملة لمساعدة أكثر من 100 ألف عائلة لاجئة، أي حوالي 300 ألف شخص، يعانون ظروفًا صعبة في الشتاء، كما ستوفّر الحملة المواد ومستلزمات التدفئة، وفق ما قاله “أبو فلة” في يوم إطلاق الحملة.

وتأتي الحملة بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، و”مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، و”الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام”.

ولاقت الحملة ترحيبًا واسعًا من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بالعمل الإنساني الذي أنجزه الشاب.

وسبق أن استطاع “أبو فلة” جمع مبلغ مليون دولار لدعم اللاجئين في الشرق الأوسط خلال فصل الشتاء، بحملة أطلقها في تشرين الأول 2021.

“أبو فلة”، اسمه الحقيقي حسن سليمان، مواليد 1998، يملك قناة على “يوتيوب” يقدم عبرها محتوى من الألعاب والتحديات لأكثر من 20 مليون متابع.

ويواجه النازحون واللاجئون في أنحاء العالم، وخصوصًا سوريا، أوضاعًا صعبة، لا سيما في فصل الشتاء، وسط انخفاض درجات الحرارة وتساقط الأمطار والثلوج وغياب وسائل التدفئة وانعدام القدرة على تأمينها.

وكانت عنب بلدي أعدّت ملفًا، في 1 من كانون الثاني الحالي، حول تكرّر أزمة الشتاء في مخيمات الشمال السوري، وتأخر الاستجابة لها من قبل المنظمات الإغاثية العاملة في المنطقة.