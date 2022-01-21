“البترول الوطنية”: السيطرة على حريق محدود في الخط الناقل للفحم بالشعيبة الصناعية

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية سيطرتها الكاملة على حريق محدود وقع فجر اليوم الجمعة في جانب من الخط الناقل للفحم البترولي بمنطقة الشعيبة الصناعية.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية، والناطق الرسمي للشركة عاهد الخريف لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الحريق لم يسفر عن وقوع أية إصابات، منوهاً إلى أن التعامل معه تم من قبل فريق الإطفاء التابع للشركة.

وأوضح الخريف أنه تم نتيجة للحريق إيقاف تصدير مادة الفحم البترولي مؤقتاً إلى حين التأكد من تأمين سلامة الموقع بشكل كامل، وتقييم حالة الخط وإعادة تأهيله من جديد، مشيراً إلى أن استئناف التصدير عبر هذا الخط سيتم بعد إجراء الإصلاحات اللازمة.