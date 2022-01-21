السعودية تشهد بردا غير مسبوق.. الثلوج تغطي 6 مدن

تشهد المدن السعودية، الجمعة، انخفاضا حادا في درجات الحرارة غير مسبوق منذ سنوات، فيما تغطي الثلوج 6 مدن في شمال البلاد وصلت الحرارة في بعضها إلى 3 درجات تحت الصفر.

تشهد المدن السعودية، الجمعة، انخفاضا حادا في درجات الحرارة غير مسبوق منذ سنوات، فيما تغطي الثلوج 6 مدن في شمال البلاد وصلت الحرارة في بعضها إلى 3 درجات تحت الصفر.

وستشتد البرودة خلال عطلة نهاية الأسبوع مع توقع أن تسجل العاصمة الرياض في وسط السعودية ، 3 درجات تحت الصفر، حسبما نقلت “فرانس برس” عن المركز الوطني للأرصاد.

وتؤثر كتل هوائية قطبية آتية من سيبيريا راهنا على مناطق شاسعة من المملكة الصحراوية.

وقال حسين القحطاني المتحدث باسم مركز الأرصاد إن السعودية ستشهد “انخفاضا حادا في درجات الحرارة في نهاية الاسبوع في المناطق الشمالية والوسطى. من المتوقع أن تسجل الرياض ما بين درجة إلى ثلاث درجات تحت الصفر”.

وسجلت مدينة طريف في شمال البلاد عند الحدود مع الأردن ، الجمعة، 3 درجات تحت الصفر ومدينة القريات عند الحدود مع الأردن درجتين تحت الصفر وكذلك الحال في حائل في شمال البلاد.

ولم يمنع تدني الحرارة التي وصلت إلى 8 درجات عند الظهيرة المصلين من التوجه إلى المساجد في وسط الرياض لأداء صلاة الجمعة، لكن مع اتخاذ أقصى احتياطاتهم.

وخلت الأماكن الخارجية في عدد من المقاهي من الرواد الذين فضلوا الجلوس بالداخل قرب المدافئ.

والأربعاء، سجلت مدينة طريف في شمال السعودية ست درجات تحت الصفر وهي أدنى حرارة تشهدها المملكة منذ 30 عاما.

وكانت أدنى درجة حرارة سجلت في المملكة هي 7 درجات تحت صفر، حسب ما أفاد متحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية الحكومية في تصريحات في 2020 بدون أن يشير إلى تاريخ حدوث ذلك.