السالمية والصليبيخات يتأهلان لدور الثمانية على حساب القادسية وبرقان في كأس “ولي العهد”

تأهل اليوم الجمعة ناديا السالمية والصليبيخات لدور الثمانية من بطولة كأس سمو ولي العهد لكرة القدم وذلك بعد فوزهما على السالمية وبرقان في اطار منافسات الدور التمهيدي.

وسجل السالمية هدف السبق في المباراة التي جرت على استاد (جابر) الدولي عبر لاعبه البرازيلي اليكس ليما في الدقيقة الثانية من زمن اللقاء لينتهي الشوط الاول بتقدم السالمية بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني نجح لاعب السالمية باتريك فابيانو بتسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء نفذها في الدقيقة 74 لينتهي اللقاء بفوز السالمية بنتيجة (2-0) ويواجه النصر في الدور المقبل.

وسجل هدف المباراة الاخرى التي جمعت الصليبيخات مع برقان على استاد (محمد الحمد) البرازيلي جورج سانتوس في الدقيقة 45 من ركلة جزاء ليودع برقان البطولة.

وبهذا الفوز ينتظر الصليبخات الفائز في المواجهة المؤجلة بين العربي والتضامن.

وتبقى مباراتان ضمن منافسات الدور التمهيدي تجمع العربي مع التضامن والشباب مع اليرموك وتم تأجيلهما الى وقت لاحق لم يحدد بعد نظرا لاصابة عدد من لاعبي العربي والشباب بفيروس كورونا.