قطع كيبل بحري يبطئ خدمة الإنترنت في الكويت

ذكرت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بأن الكابل البحري الدولي فالكون التابع لشركة جي سي اكس GCX تعرض لقطع خارج المياه الاقليمية الكويتية مما أدى إلى تعطل في بعض الدوائر الدولية العاملة على الكابل والمستخدمة من قبل الشركات مزودي ومقدمي خدمات الإنترنت مما أدى إلى ضعف خدمات الإنترنت في البلاد.

وأضافت أنه جارٍ المتابعة مع شركة الكابل الدولي GCX أولا بأول لمعرفة ما يتم اتخاذه من إجراءات من قبل الشركة لإصلاح القطع والمدة المطلوبة للانتهاء من هذه الإجراءات.