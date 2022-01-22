منتخب الكويت يخسر أمام البحرين 29/15 في البطولة الاسيوية لكرة اليد

خسر منتخب الكويت لكرة اليد للرجال من نظيره البحريني اليوم السبت بنتيجة 15 هدفا مقابل 29 هدفا في اولى مواجهات الازرق ضمن الدور الرئيسي للبطولة الاسيوية الـ 20 لمنتخبات كرة اليد للرجال والمؤهلة لبطولة العالم 2023 (بولندا – السويد).

واستطاع المنتخب البحريني إنهاء الشوط الاول متقدما بنتيجة 17 هدفا مقابل 8 أهداف واستمر بالتقدم خلال الشوط الثاني حتى نهاية المباراة بخسارة الكويت بنتيجة 15 هدفا الى 29 هدفا لصالح المنتخب البحريني.

وفي نفس المجموعة الثانية تغلب منتخب إيران على منتخب العراق بنتيجة 28 هدفا مقابل 25 هدفا في أولى لقاءاتهما ضمن الدور الرئيسي للبطولة التي أقيمت على صالة وزارة الرياضة بالدمام.

وفي منافسات المجموعة الاولى من الدور الرئيسي استطاع المنتخب الكوري الجنوبي الفوز على منتخب اوزباكستان بنتيجة 31 هدفا مقابل 21 هدفا.

وعلى صالة مدينة الأمير نايف بالقطيف تمكن منتخب عمان من كسب نقاط مواجهته مع منتخب أستراليا بنتيجة 10 أهداف مقابل لا شيء بعد غياب المنتخب الاسترالي عن الحضور ضمن منافسات المجموعة الرابعة لتحديد المراكز من التاسع وحتى السادس عشر.

وفي مواجهات المجموعة الثالثة ضمن منافسات مجموعات تحديد المراكز من التاسع وحتى السادس عشر تغلب منتخب الامارات على المنتخب الهندي بنتيجة 31 هدفا مقابل 21 هدفا بينما فاز المنتخب الاردني على نظيره الفيتنامي بنتيجة 40 هدفا مقابل 29 هدفا.

ومن المقرر ان يواجه المنتخب السعودي نظيره القطري في وقت لاحق اليوم السبت في منافسات المجموعة الاولى بالدور الرئيسي فيما سيلتقي ايضا منتخبا هونغ كونغ وسنغافورة ضمن منافسات مجموعات تحديد المراكز من التاسع وحتى السادس عشر.

وسيلتقي الازرق الكويتي بعد غد الاثنين منتخب ايران فيما سيلتقي الاربعاء المنتخب العراقي في ختام مواجهات الدور الرئيسي.

وقسمت المنتخبات المشاركة في البطولة التي تستمر حتى 31 يناير الجاري على أربع مجموعات الاولى والثانية منها تلعب الدور الرئيسي للبطولة وتضم المجموعة الاولى منتخبات كوريا الجنوبية والسعودية وقطر واوزباكستان بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات الكويت والبحرين والعراق وايران.

وتتنافس المنتخبات الثمانية الأخرى ضمن المجموعتين الثالثة والرابعة على تحديد المراكز من التاسع وحتى السادس عشر حيث تضم المجموعة الثالثة منتخبات الاردن والهند والامارات وفيتنام بينما تضم المجموعة الرابعة منتخبات سنغافورة وعمان واستراليا وهونغ كونغ.