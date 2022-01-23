عربي وعالمي

رئيسة الوزراء النيوزيلندية تؤجل زفافها بسبب «قيود كورونا»

23 يناير، 2022
أضف تعليق
1 دقائق

اضطرت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، لتأجيل زفافها بسبب القيود الجديدة التي فرضتها حكومتها للتعامل مع عودة انتشار وباء «كورونا» ومتغير «أوميكرون».
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد قالت أرديرن: «زفافي لن يحدث» بعدما أوضحت بالتفصيل هذه القيود الجديدة التي تشمل تحديد عدد الأشخاص في تجمع أو حدث ما بـ100 شخص كحد أقصى.
وأضافت: «لقد انضممت للتوّ إلى الكثير من المواطنين النيوزيلنديين الآخرين الذين مرّوا بتجربة مماثلة بسبب الوباء وأنا أعتذر من كل الأشخاص الذين يواجهون مثل هذا السيناريو».

الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap