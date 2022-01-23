اضطرت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، لتأجيل زفافها بسبب القيود الجديدة التي فرضتها حكومتها للتعامل مع عودة انتشار وباء «كورونا» ومتغير «أوميكرون».
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد قالت أرديرن: «زفافي لن يحدث» بعدما أوضحت بالتفصيل هذه القيود الجديدة التي تشمل تحديد عدد الأشخاص في تجمع أو حدث ما بـ100 شخص كحد أقصى.
وأضافت: «لقد انضممت للتوّ إلى الكثير من المواطنين النيوزيلنديين الآخرين الذين مرّوا بتجربة مماثلة بسبب الوباء وأنا أعتذر من كل الأشخاص الذين يواجهون مثل هذا السيناريو».
رئيسة الوزراء النيوزيلندية تؤجل زفافها بسبب «قيود كورونا»
اضطرت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، لتأجيل زفافها بسبب القيود الجديدة التي فرضتها حكومتها للتعامل مع عودة انتشار وباء «كورونا» ومتغير «أوميكرون».
أضف تعليق