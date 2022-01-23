البطل الكويتي العوضي يحقق المركز الثالث في بطولة دبي

حقق البطل الكويتي محمد العوضي لاعب التنس الأرضي، المركز الثالث والميدالية البرونيزية في بطولة دبي الدولية للتنس تحت 14 سنة، وذلك بفوزه على الروماني ماتي سوكي بمجموعتين للاشيء بواقع 6 – 0 و6 – 0.

ونجح البطل محمد العوضي في إثبات جدارته بالمنافسة على اللقب، وذلك بعد إعلان انسحابه أمس الأول من مواجهة لاعب الكيان الصهيوني، في لقاء الدور نصف النهائي للبطولة لتنحصر آماله في المنافسة على المركز الثالث في لقائه أمام اللاعب الروماني ومن ثم يحصد المركز الثالث.