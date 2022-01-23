الفارس: فرص عمل إضافية للكويتيين في الإدارة العامة للإحصاء

دعت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رنا الفارس المواطنين للعمل في الفرق الميدانية بالإدارة العامة للإحصاء.

وقالت الفارس في تغريدة على «تويتر»، «إنه استمراراً في نهج تمكين الكوادر الوطنية نضع بين أيديكم دعوة لأخواتي وإخواني المواطنين للتقديم على الفرص الوظيفية بفرق العمل الميدانية بالإدارة المركزية للإحصاء».

وبحسب الإدارة المركزية للإحصاء، فإن فرص العمل الإضافية ستكون بنظام المكافأة للمواطنين من طلبة وموظفين ومتقاعدين للعمل بعد أوقات الدوام الرسمي، موضحة أن التسجيل عبر موقعها الإلكتروني.