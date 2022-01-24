وزير الصحة: اللقاحات المضادة لفيروس كورونا متوفرة.. وبتعاون الجميع نتجاوز الموجة الحالية

أكد وزير الصحة الدكتور خالد السعيد توفر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، متمنيا تعاون الجميع لتجاوز الموجة الحالية التي تمر بها البلاد، ومشيرا إلى أن الأطقم الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية تقوم بمجهود كبير في هذه الموجة العالية غير المسبوقة في ظل ارتفاع عدد الحالات التي تجاوزت 5 آلاف حالة يوميا.

وقال السعيد في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح مستوصف الصباحية الغربي بحضور النائبين الدكتور محمد الحويلة وحمدان العازمي، أهنئ أهالي منطقة الصباحية بافتتاح المركز الصحي الثاني في المنطقة، مبينا أن الصباحية يقطنها أكثر من 80 ألف نسمة من المواطنين ونتمنى أن يقدم لهم المركز أفضل خدمة.

وأضاف إن جزءا من تطوير المنظومة الصحية في الكويت هو تطوير الرعاية الأولية، وهي أن تصل الرعاية للمريض في منطقته على أعلى مستوى وفي أقصر وقت ممكن، مبينا أن تطوير المباني هي جزء فقط من المنظومة ولكن الأهم في هذه المنظومة هو العامل الإنساني الموجود في المؤسسة الصحية.

ولفت السعيد إلى أن الكادر الطبي والفني في المركز لديهم توجيهات بتقديم كل ما يستطيعون لخدمة أهالي منطقة الصباحية، معربا عن شكره لأعضاء مجلس الأمة على حرصهم وتوصيتهم الدائمة لإنجاز هذا المشروع والمشاريع التي تخدم المواطنين في عموم الكويت.

وتابع إنه من الضروري جدا في هذا المنعطف من الجائحة أن أذكر إخواني في الأطقم الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية والذين يقومون بمجهود كبير في هذه الموجة العالية غير المسبوقة من كورونا في ظل ارتفاع عدد الحالات التي تجاوزت 5 آلاف حالة يوميا وهي أكثر من ضعف الحالات التي كانت لدينا وقت انتشار المتحور “دلتا”، ولكن بجهودهم وتوفيق من الله سنخرج من هذه الموجة ولكننا نحتاج دعم الجميع بالالتزام بالاشتراطات الصحية ودعم المنظومة الصحية.

بدوره قال النائب الدكتور محمد الحويلة لـ«الراي» حضرنا افتتاح مستوصف الصباحية الغربي والذي يخدم أهالي المنطقة ويخفف العبء على المستوصفات الأخرى التي كان يلجأ إليها قاطنو الصباحية خلال الفترة السابقة، مؤكدا على أهمية دعم المنظومة الصحية بمراكز الرعاية الأولية حديثة حتى تتمكن من تلبية إحتياجات أهالي المناطق السكنية.

وأضاف كما نتمنى من وزارة الصحة الانتهاء من تجهيز مستوصف أبو فطيرة ونطالب وزير الصحة أن يعجل في إفتتاح هذا المركز حتى يخفف العبء على المستوصفات الأخرى، مبينا أن المنطقة الجنوبية ومحافظة الأحمدي ومحافظة مبارك الكبير تحتاج إلى بناء مستشفى جديد مرادف وداعم لمستشفى العدان وذلك لوجود كثافة سكانية كبيرة وكذلك زيادة في التمدد العمراني نحو المنطقة الجنوبية ونحن دائما داعمين لأي جهود تبذل في هذا الاتجاه.

ومن جهته قال النائب حمدان العازمي، نبارك لأهالي منطقة الصباحية بافتتاح مركز الصباحية الغربي، والذي تعطل طويلا بسبب بعض العوائق التي تم إزالتها، ونشكر وزير الصحة الدكتور خالد السعيد على افتتاح هذا المركز وأيضا الشكر موصول للوزير السابق الدكتور باسل الصباح، والذي كان له جهود كبيرة حيث كان متواصلا طول السنوات السابقة وكان لنا متابعة معه حول هذا المركز للإسراع في افتتاح هذا المستوصف الذي يخدم أهالي الصباحية.