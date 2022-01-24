منتخب اليد يخسر أمام نظيره الإيراني 26 – 27

خسر منتخب الكويت لكرة اليد للرجال اليوم الإثنين، أمام نظيره الإيراني بنتيجة 26 مقابل 27، في ثاني مبارياته ضمن المجموعة الثانية، بمنافسات الدور الرئيسي للبطولة الآسيوية الـ20، التي تستضيفها السعودية والمؤهلة لبطولة العالم 2023 «بولندا – السويد».

وكانت النتيجة متقاربة طوال أحداث الشوط الأول، الذي شهد منافسة شديدة بين المنتخبين حتى نهاية الشوط بالتعادل «11 – 11»، واستمرت المنافسة القوية في الشوط الثاني، حتى استطاع المنتخب الايراني إنهاءها لمصلحته بنتيجة 27 مقابل 26.

وفي منافسات المجموعة الأولى بالدور الرئيسي فاز المنتخب القطري على منتخب أوزباكستان بنتيجة 46 مقابل 15.

ومن المنتظر أن يقابل في وقت لاحق اليوم المنتخب السعودي نظيره الكوري، في منافسات المجموعة الأولى، كما سيلتقي منتخبا البحرين والعراق ضمن المجموعة الثانية في منافسات الدور الرئيسي للبطولة الآسيوية التي تستمر حتى الـ31 من يناير الجاري.