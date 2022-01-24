“نزاهة” تحيل ضابطين برتبة لواء وعقيد في الجيش الى النيابة العامة في قضية “يوروفايتر”

أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) ضابطين برتبة لواء وعقيد في الجيش الى النيابة العامة بسبب ارتكاب جريمة الاضرار الجسيم بالمال العام المؤثمة بموجب المادة رقم (14) من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة.

وقالت (نزاهة) في بيان صحافي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الاثنين، ان ذلك استمرارا لجهودها لمكافحة الفساد ودرء مخاطره من خلال استقبال البلاغات الجدية مكتملة الشروط المقررة تلقى قطاع كشف الفساد والتحقيق بلاغا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حول إبرام وزارة الدفاع عقد في شأن شراء طائرات من نوع يوروفايتر.

وذكرت ان ما شاب ذلك العقد من ملاحظات خاصة في بند التضخم، حيث تبين بالتحقيقات قيام المبلغ ضدهما بارتكاب عدة مخالفات تسببت بضرر جسيم على المال العام وذلك بصرف فواتير خاصة بالتضخم للشركة المصنعة فاقت القيمة الإجمالية المتفق عليها في العقد الرئيسي.

وأضافت ان عملية الصرف تمت دون وجود إذن مسبق من الجهات المعنية في وزارتي الدفاع والمالية ودون اعتماد مستندي لذلك الصرف مما أثر على جدول الدفعات المخصص للعقد المذكور.

وأكدت (نزاهة) عزمها مواصلة الجهود والإجراءات في شأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها مثمنة دور المبلغين في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.

ونوهت بدور وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة في الجيش الكويتي في الابلاغ عن شبهات جرائم الفساد وتعاونهم المطلق فى مجال توفير كافة البيانات والمستندات.