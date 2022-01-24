محليات

قنصلية الكويت لدى اسطنبول تدعو المواطنين المتواجدين في تركيا لتوخي الحذر بسبب عاصفة ثلجية

24 يناير، 2022
أضف تعليق
1 دقائق

دعت القنصلية العامة لدولة الكويت لدى اسطنبول المواطنين الكويتيين الموجودين في تركيا الى ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب العاصفة الثلجية التي تشهدها البلاد حالياً وعدم التنقل بين المدن والمناطق إلى أن تهدأ العاصفة.

وشددت القنصلية في بيان لها اليوم الإثنين على أهمية الالتزام والتقيد بالتعليمات الصادرة من السلطات المحلية بهذا الشان مبينة ضرورة الاتصال بسلطات المطار ووكلاء السفر قبل التوجه للمطار للتأكد من عدم إلغاء الرحلات نتيجة للظروف الجوية الراهنة.

ولفتت القنصلية المواطنين الكويتيين الى ضرورة التواصل معها عند الحاجة للمساعدة او للاستفسار على هاتف الطوارىء رقم 00905306902097.

الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap