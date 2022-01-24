بريطانيا .. الغاء فحص (بي سي ار) للمحصنين القادمين إلى بريطانيا اعتبارا من 11 فبراير المقبل

اعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين الغاء فحص (بي سي ار) للمحصنين بجرعتين ضد (فيروس كورونا المستجد 19 ) القادمين إلى المملكة المتحدة اعتبارا من 11 من فبراير المقبل.

وقال وزير النقل غرانت شابس في كلمة له امام مجلس العموم انه وبعد اشهر من تطبيق اجراءات مشددة على القادمين إلى البلاد “حان الوقت لالغاء كافة القيود للمحصنين فقط ” ومن اهمها الغاء الاجراء المتعلق بالاختبار بعد الوصول للتاكد من عدم الاصابة بالفيروس.

واشار شابس إلى ان قرار الحكومة البريطانية يأتي تشجيعا لعودة حركة السفر إلى ما كانت عليه سابقا و للتوفير ماديا على العائلات واسرهم من تكاليف اجراءات مثل هذه الفحوص.

وعلى صعيد متصل اعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الاثنين تسجيل قرابة 88 الف اصابة جديدة بفيروس (كورونا) و56 حالة وفاة مرتبطة بالعدوى خلال الساعات ال24 الماضية.