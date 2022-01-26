الخطوط السعودية” تعيد تشغيل رحلاتها إلى تايلند مطلع مايو المقبل

أعلنت «الخطوط الجوية السعودية»، الثلاثاء، عن عزمها إعادة تشغيل رحلاتها المباشرة إلى تايلند مطلع شهر مايو (أيار) المقبل.

يأتي ذلك بعد إعلان البلدين، خلال زيارة رئيس الوزراء التايلندي إلى الرياض، فتح صفحة جديدة في العلاقات بينهما، واتفاقهما على الخطوات المهمة التي من شأنها تعزيز العلاقات، وتشمل: تعيين السفراء في عاصمتيهما قريباً، وإنشاء آلية استشارية لتقوية تعاونهما.

وأعرب الجانبان عن التزامهما ببذل جميع الجهود لضمان سلامة مواطنيهما، وشددا على أهمية تقوية العلاقات بين الشعبين التي ستكون حجر الأساس لتنمية العلاقات بين البلدين إلى جانب تعزيز الحوار البناء والتنوع الثقافي.