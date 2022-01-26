وزير الدفاع يؤكد ان ثقة مجلس الأمة به تزيد من حجم استشعاره للأمانة والمسؤولية

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح اليوم الأربعاء ان ثقة مجلس الأمة به تزيد من حجم استشعاره للأمانة والمسؤولية مؤكدا انه يضع دائما في عين الاعتبار مايقدمه النواب من ملاحظات وما يطرحونه من أفكار ومقترحات.

وأعرب وزير الدفاع في كلمة له في جلسة مجلس الأمة الخاصة عقب تجديد الثقة به عن الاعتزاز لتجديد الثقة به من ممثلي الأمة وصوت شعبها الحر الأبي الذي نص الدستور على سيادته وجعله مصدرا لجميع السلطات والذي لمس تعاطفه وتأييده “الكبير” لما طرحه خلال جلسة الاستجواب.

وأضاف ان هذه الثقة تزيد من حجم استشعاره للأمانة والمسؤولية التي كلفها به سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء كما أنها تزيد من إصراره وعزمه على المضي قدما في طريق الإصلاح ومكافحة الفساد.

وبين “أقف أمام الأمة للمرة الثانية خلال أيام احتراما للدستور وحق الامة في الرقابة مثمنا مواقف جميع الأعضاء المؤيدة لموقفنا والمعارضة ضمن إطار وحدود الممارسة الدستورية وأجد من الملائم أن أؤكد لكم أنني لن أكون في يوم حاميا للفساد أو مدافعا عن الفاسدين بل إنني سأقف دائما مع كل جهد أو توجه لإصلاح أي خلل ومعالجة كل قصور مبديا كل صور التعاون الممكنة مع المجلس في جميع المسائل التي يجيز الدستور التعاون بشأنها”.

وتقدم بهذه المناسبة بجزيل الشكر وعظيم الامتنان وبالغ العرفان لأبناء الشعب الكويتي الذين غمروه بصادق دعائهم وكريم مشاعرهم عبر دعمهم الذي لمسه منه تأييدا ومؤازرة لموقفه قائلا ان “هذه المشاعر إنما هي دين في عنق كل مسؤول كويتي”.

وأعرب عن الشكر لرئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ونواب مجلس الأمة الذين منحوه فرصة مواصلة العمل والعطاء لخدمة بلدنا المعطاء.

وعبر عن خالص التقدير والامتنان لسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء “على ما قدموه لي من دعم ومساندة وتعاون هي محل اعتزاز وفخر”.

وقال “أود أن أؤكد للجميع أن الاستجوابات ليس فيها منتصر أو مهزوم فجميعنا حريصون على التمسك بالدستور الذي اختاره الشعب واتخذه سراجا ينير له دروب العمل والبذل والعطاء وتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن وعليه فإننا دائما نضع في عين الاعتبار مايقدمه الأعضاء من ملاحظات وما يطرحونه من أفكار ومقترحات تهدف إلى تحقيق الخير للبلاد والعباد وتسهم في ترجمة الرؤية والتوجيهات السامية للقيادة الحكيمة”.

ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس الخاصة بعد الانتهاء من مناقشة طلب طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والتصويت عليه.