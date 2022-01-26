“الخارجية” للمواطنين: الحصول على “شنغن” من بلد الدخول الأول

أهابت الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية بكافة المواطنين الراغبين بالسفر إلى إحدى دول الشنغن أن يحصلوا على تأشيراتهم من بلد الدخول الأول الذي يقصده المواطن.

وأوضحت الوزارة بأنه حسب الشروط المطبقة لمنح تأشيرة الشنغن يكون على طالب التأشيرة أن يحصل عليها من أول بلد سيقصده في رحلته ولن يسمح لمن لا يلتزم بذلك بالدخول وسيتم إلغاء تأشيرته وإعادته إلى الجهة التي قدم منها على ذات الرحلة.