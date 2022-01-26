اتحاد اليد يستقيل بعد الإخفاق في التأهل لبطولة العالم

أعلن رئيس وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لكرة اليد استقالته ووضعها في يد أعضاء الجمعية العمومية على خلفية الإخفاق في التأهل لكاس العالم لكرة اليد .

وقال الاتحاد بيان عبر حسابه في تويتر «يعلن رئيس واعضاء مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لكرة اليد استقالته ووضعها بيد اعضاء الجمعية العمومية لتقرر ما تراه مناسباً، بعد اقالة الجهاز الفني للمنتخب إثر الاخفاق في التأهل لكاس العالم والخروج من التصفيات بصورة خالفت تطلعات جماهيرنا الوفية وامالنا الوطنية رغم كل الجهود التي بذلت لتحقيق الهدف المنشود بالمشاركة في البطولات العالمية وتمثيل الكويت بالشكل اللائق».

واضاف الاتحاد في بيانه «ولا يسعنا رغم خيبة الأمل والاحباط، إلا أن نوجه الشكر والامتنان إلى كل من دعم منتخبنا مادياً ومعنوياً وظل أمينا ومخلصاً لمساندته للشباب الكويتي بلا كلل، وفي المقدمة رئيس الهيئة العامة للرياضة الدكتور حمود فليطح، ورئيس اللجنة الاولمبية الشيخ فهد ناصر صباح الاحمد وجميع رؤوساء الاندية أعضاء الجمعية العمومية والشعب الكويتي كافة كما نعبر عن الامتنان لصحافتنا الوطنية المخلصة ممثلة بالاعلام الحقيقي الذي ظل مؤمنا بنجاحنا بتقديم صورة مشرفة لهذا الجيل من ممثلي كرة اليد الكويتي، وبعيدا عن التربص والبحث عن النكايات وظل داعما بحق لهذه المسيرة الواعدة لشبابنا».