الغانم يوجه الدعوة لحضور جلسة خاصة الأحد المقبل

وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، الدعوة لأعضاء المجلس لحضور جلسة خاصة الأحد المقبل، لمناقشة الإجراءات الخاصة بالاشتراطات الصحية، وقيود السفر بشأن فيروس كورونا، بموجب الطلب الذي قدمه النائب مهند الساير وتسعة نواب آخرون.