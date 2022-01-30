وزير الصحة تفقد مستشفى الفروانية الميداني لحالات “كوفيد 19”

قام وزير الصحة الدكتور خالد السعيد يرافقه وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي ووكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا بجولة تفقدية في المستشفى الميداني للحرس الوطني المقام في مستشفى الفروانية للاطلاع على سير العمل فيه لدعم وإسناد وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا.

ورحب وكيل الحرس الوطني بمعالي وزير الصحة ونقل له تحيات القيادة في الحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، والفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، ثم رافقه في جولة بالمستشفى الميداني الجديد الذي أنشأه الحرس الوطني تطبيقا لبروتوكول التعاون مع وزارة الصحة لتقديم الدعم والإسناد للوزارة في ظل جهود الدولة في مكافحة جائحة كورونا والتي تتطلب التكامل والتكاتف من جميع جهات الدولة للوصول إلى الهدف المنشود باحتواء الجائحة.

وأكد الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي أن الحرس الوطني يسعى إلى أن يكون جهاز الإسناد الأول الداعم لكافة وزارات ومؤسسات الدولة وفي مقدمتها وزارة الصحة في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين، موضحا أن الحرس الوطني وترجمة لتوجيهات القيادة حرص على تحديث بنيته التحتية لمواكبة المتغيرات وعمل على تنفيذ المستشفى الميداني الجديد خلال أزمة كورونا بالتعاون مع كبرى الشركات نظرا لأهميته في تقديم الإسناد الطبي كما هو الحال الآن، وذلك بعد تجربته في تجهيز مستشفى ميداني لخدمة أهالي منطقة المهبولة بالتعاون مع وزارة الصحة، ونجاحه في تنفيذ الدور المناط به في تقديم الدعم والإسناد لوزارة الصحة وتقديم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات.