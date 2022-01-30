الخالد: الجهات المعنية مطالبة بتسوير مخفر الشويخ موقتاً إلى حين اتخاذ الإجراءات النهائية في شأنه

أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد على ضرورة معالجة الأبنية الحكومية المهجورة واتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنها، لافتا الى أن ترك الأبنية الحكومية المهجورة لفترة طويلة تشكل فرصة لضعاف النفوس والخارجين على القانون لأستغلاله لأعمال وأفعال تهدد المجتمع وآمنه.

وأوضح الخالد خلال الزيارة الميدانية الى مخفر الشويخ القديم التي رافقه خلالها مراقب عام النظافة في بلدية العاصمة صلاح الفرحان وفريقه، ورئيس قسم إزالة المخالفات في بلدية العاصمة عبدالله الجابر، ورئيس قسم الانشاءات وممثلين عن وزارة الداخلية، الى جانب عدد من مسؤولي ديوان عام المحافظة.

وقال الخالد «تم اليوم بالتعاون مع الجهات المعنية رفع عدد كبير من السيارات المهملة في محيط مخفر الشويخ القديم الى جانب وضع صبات خرسانية من كافة الجوانب كمرحلة أولى».

وأضاف أن الجهات المعنية مطالبة بالاسراع في إتخاذ الاجراءات اللازمة لتلك المواقع المهجورة والعمل على اصلاحها او هدمها كي لاتكون مرتعا لضعاف النفوس مؤكداَ على ضرورة القيام بوضع سور خارجي لمبنى المخفر موقتا لحين اتخاذ الاجراءات النهائية بشأنه.