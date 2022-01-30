أسامة الشاهين يتقدم باقتراح برغبة بمنع الإجبار على تلقي لقاح كورونا

أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه باقتراح برغبة في شأن منع الإجبارعلى تلقي لقاح «كورونا» أو ربطه بدخول المرافق العامة، أو التعيين في الوظائف العامة، جاء في مقدمته ما يلي:

لمّا كانت هناك ضرورة ملحة في بداية الجائحة للتطعيم وتلقي اللقاحات للوصول إلى المناعة المجتمعية بتلقي اللقاح لنسبة تقارب الـ« 70 %» من سكان دولة الكويت، وبفضل الله ثم جهود العاملين في وزارة الصحة والكوادر الطبية في مختلف مراكز التطعيم، تجاوزت دولة الكويت تلك النسبة منذ فترة قبل ظهور المتحورات الجديدة للفيروس.

ولما كان هناك بعض المواطنين والمقيمين الممتنعين عن التطعيم لأسباب صحية أو غيرها سواء لهم أو لأبنائهم دون سن البلوغ، ولما كانت بعض الجهات في الدولة تقوم بمنع من لم يتلقوا اللقاح من الدخول إليها أو التعيين فيها، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

«كفالة وحماية «الحرية الطبية» من خلال منع الإجبار على تلقي اللقاح، وكفالة الإعفاء بموجب مسحات لغير الراغبين بتلقي اللقاح، بجانب كفالة مسار الإعفاء الطبي عن التطعيم، وذلك فيما يتعلق بدخول المرافق العامة، أو التعيين في الوظائف العامة».