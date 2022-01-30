“نيوكوف”.. فيروس جديد يظهر في الصين وقد يشكل خطراً على الإنسان

بينما يحاول العالم محاربة فيروس «كورونا» ومتحوراته، أعلن علماء صينيون عن اكتشاف فيروس جديد أطلقوا عليه اسم «نيوكوف»، بعد دراسة حديثة أجروها في مدينة ووهان بؤرة ظهور فيروس «كورونا» المستجد.

وأوضح العلماء أن الفيروس الجديد قد يكون أكثر قابلية للانتقال بين البشر، وأكدوا أنهم لا يزالون بحاجة إلى المزيد من الدراسات لكشف أسرار الفيروس.

وأضاف العلماء أن «نيوكوف»، هو نوع من الفيروسات التاجية التي تم اكتشافها في الأصل بين الخفافيش في جنوب أفريقيا، وأن هذا النوع ليس جديداً تماماً، وذلك وفقاً لبحث نشره موقع «بيو ركسيف» المختص بالدراسات العلمية.

وأوضحوا أن «نيوكوف» مرتبط بفيروس MERS – CoV»»، المعروف أيضاً باسم «متلازمة الشرق الأوسط التنفسية»، الذي انتشر في العديد من دول الشرق الأوسط من قبل، ومشابه للفيروسات التاجية الأخرى.

ولم يستبعدوا أن ينتشر هذا الفيروس إلى البشر، رغم أن «نيوكوف» ينتشر بين الخفافيش فقط حالياً. وأكدوا أن إمكانية انتقاله إلى الإنسان متوقفة على «طفرة واحدة فقط»، وأنه «قد يصبح خطراً».

وذكرت الدراسة أن الأجسام المضادة التي تستهدف «كورونا» و«متلازمة الشرق الأوسط التنفسية» لن تكون قادرة على إيقاف «نيوكوف».

بدوره، قال مدير مركز «غاماليا» الوطني الروسي لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر جينسبرغ، إن ظهور الفيروس الجديد «نيوكوف» ناجم عن طفرات فيروسية مستمرة، مؤكداً لوكالة أنباء «تاس» الروسية، أمس السبت، أن «الطفرات تحدث باستمرار».