أميركا تمنح لقاح “موديرنا” الموافقة الكاملة

منحت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية، اليوم الاثنين، موافقتها الكاملة على لقاح واق من كوفيد-19 تنتجه شركة موديرنا لمن تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر، مما يجعله ثاني لقاح معتمد تماما للفيروس.

حصل لقاح موديرنا على الترخيص للاستخدام في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة منذ ديسمبر 2020، وسيتم بيعه الآن تحت الاسم التجاري سبايكفاكس.

وكان لقاح من إنتاج فايزر وبيونتيك يستخدم التقنية نفسها قد نال الموافقة الكاملة في الولايات المتحدة العام الماضي للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما فأكثر بعد حصوله أيضا على تصريح للاستخدام الطارئ في بادئ الأمر.

وتلقى ما يقرب من 75 مليونا بالفعل لقاح موديرنا المكون من جرعتين في الولايات المتحدة، وفقا لبيانات من المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.