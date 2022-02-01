6 خطوات لتجديد إذن عمل وافدي الـ 60 عاماً فما فوق

حددت الهيئة العامة للقوى العاملة خطوات تجديد إذن عمل لمن بلغ عمر 60 عاماً فما فوق من حملة شهادة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات، وذلك بحسب ما ذكر مركز التواصل الحكومي

والخطوات كالتالي:

1- الدخول إلى موقع الهيئة الإلكتروني الرسمي للهيئة العاملة للقوى العمالة

2- الدخول إلى نظام أسهل قسم الشركات

3- الدخول إلى قائمة «خدمات العمالة»

4- الدخول إلى «خدمة تجديد إذن عمل» وملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة والمرفقات مع التأكد من إرفاق مستند وثيقة تأمين صحي شامل

5- يتحول الطلب آلياً إلى موظفي إدارات العمل المعنية للمراجعة والتدقيق

6- بعد قبول الطلب، يمكن لأصحاب الأعمال دفع الرسوم المقررة وفقاً للقرار رقم «34» وبعدها يتم اعتماد الطلب آلياً.