أمم إفريقيا.. السنغال تطيح بوركينا فاسو وتبلغ النهائي

بلغ المنتخب السنغالي المباراة النهائية للنسخة الثالثة والثلاثين لنهائيات كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم، بفوزه على بوركينا فاسو 3-1، الأربعاء، على ملعب “أحمدو أهيدجو” في العاصمة ياوندي، في نصف النهائي.

بلغ المنتخب السنغالي المباراة النهائية للنسخة الثالثة والثلاثين لنهائيات كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم، بفوزه على بوركينا فاسو 3-1، الأربعاء، على ملعب “أحمدو أهيدجو” في العاصمة ياوندي، في نصف النهائي.

وسجل عبدو ديالو (71) وإدريسا غي (76) وساديو مانيه (87) أهداف السنغال ، الساعية إلى باكورة ألقابها في العرس القاري، والتي بلغت النهائي الثاني تواليا، والثالث في تاريخها بعد عامي 2002 و2019، فيما سجل إبراهيم بلاتي توريه (82) هدف بوركينا فاسو .

وضربت السنغال موعدا الأحد المقبل في ليمبي مع الكاميرون ، المضيفة والساعية إلى لقبها السادس في تاريخها، أو مصر حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب (7)، واللتين تلتقيان الخميس في ليمبي.