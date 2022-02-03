وزير الصحة الفرنسي: وقف العمل بإثبات “الحصول على اللقاح” قبل يوليو المقبل

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفر فيران إن بلاده تخطت الجزء الأصعب من أحدث موجة تفش لفيروس كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن فيران قال في حوار في وقت متأخر من أمس «الأسوأ أصبح وراءنا»، مضيفا أن معدل الحاجة للعلاج في المستشفى يتزايد.

وأوضح الوزير أن الوثيقة الصحية التي تثبت الحصول على اللقاح يمكن أن يتم التوقف عن العمل بها قبل يوليو المقبل في حال استمر معدل العدوى الحالي.

وأشار إلى أنه يجب أن تكون وحدات الرعاية المركزة خالية من مرضى كورونا، وأن لا تكون هناك متحورات جديدة وذلك من أجل إلغاء الوثيقة الصحية.