“الإطفاء” تعلن العثور على جثمان محمد العازمي

أعلنت قوة الإطفاء العام العثور على جثة المفقود في بحر الزور منذ يوم الاثنين الماضي وذلك من خلال فرق البحث والانقاذ المشتركة التي ضمت جهات حكومية عسكرية ومدنية وتطوعية عملت على مدار أربعة أيام متواصلة للبحث عنه.

وتقدمت القوة في بيان صحفي إلى ذوي المغفور له بإذن الله تعالى بأحر التعازي وصادق المواساة سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

ونقل البيان عن رئيس القوة الفريق خالد المكراد تقدمه بالشكر لجميع الجهات المشاركة على تعاونها في عملية البحث عن المفقود فوق وتحت سطح البحر حيث تم تسليم الجثة الى الادلة الجنائية الذين كانوا متواجدين في مركز المهلب للاطفاء والانقاذ البحري.