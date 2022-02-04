ركلات الترجيح تقود مصر الى نهائي كأس أمم أفريقيا

تأهل منتخب مصر إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية بالتغلب على الكاميرون بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح بعد التعادل دون أهداف على مدار 120 دقيقة في لقاء نصف النهائي.

خرج اللقاء في الوقت الأصلي والاضافي دون أهداف ولجأ المنتخبان لضربات الترجيح.. وسجل لمنتخب مصر أحمد سيد زيزو ومحمد عبد المنعم ومهند لاشين.. وسجل لمنتخب الكاميرون فينسنت أبو بكر وأضاع موكودو وسيلكي وكلينتون.

ويلعب منتخب مصر ضد السنغال يوم الاحد المقبل في نهائي البطولة.

المباراة المارثونية جاءت حافلة بالندية بين المنتخبين بشكل كبير واستمر التكافؤ حتى الوصول إلى ضربات الترجيح.

بدأت المباراة بضغط مكثف من جانب المنتخب الكاميروني من أجل هز شباك الفراعنة بهدف مبكر يربك الحسابات ولكن الخطورة غابت عن الهجمات الكاميرونية.

ووجه صلاح تسديدة قوية فوق العارضة ولكن المنتخب الكاميروني رد بقوة ووجه ضربة رأس خطيرة عن طريق مدافعه نجادو ردها القائم.

منتخب الكاميرون أضاع فرصة أخرى عن طريق نجادو بعدما أخفق في استغلال فرصة قريبة في منطقة الست ياردات وأبعد بعدها أبو جبل كرة عرضية خطيرة قبل رأس أبوبكر.

وأهدر المنتخب الكاميروني فرصة جديدة بكرة عرضية لم يستغلها إيكامبي والذي سدد بجوار القائم ؛ ونال عمر كمال إنذارا بينما أضاع مرموش فرصة خطيرة من تمهيد لصلاح ثم أضاع حمدي فتحي رأسية أبعدها الحارس.

وسقط الونش مصاباً في رأسه وخضع للعلاج ورفض الحكم احتساب خطا لصالح مرموش وخرج الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين.

وبدأ منتخب مصر الشوط الثاني بنزول محمود حسن تريزيجيه على حساب عمرو السولية بينما أضاع مصطفى محمد فرصة بضربة رأس في يد الحارس.

وأبعد الونش كرة عرضية بينما سدد أنجويسا فوق العارضة وأنقذ الفراعنة عرضية خطيرة وأضاع محمد صلاح انفرادا مع تقدم أونانا ولكن الأخير أنقذ فرصة محققة للفراعنة.

وأضاع النني فرصة بعرضية خطيرة لم تجد من يتابعها؛ وأشرك منتخب مصر اللاعب رمضان صبحي على حساب مرموش لتنشيط الهجوم.

وأمسك أبوجبل برأسية خطيرة من إيكامبي ؛ وسدد صامويل أوم بجانب القائم وضاعت محاولة للفراعنة بسوء تفاهم بينما أشرك منتخب الكاميرون بنزول جيمس سيلكي على حساب صامويل أوم.

وأمسك أبو جبل تسديدة كاميرونية سهلة ؛ ودفع منتخب مصر بالثنائي إمام عاشور ومهند لاشين على حساب النني وعمر كمال بينما دفع منتخب الكاميرون باللاعب كلينتون على حساب نجاملو.

وتعرض كيروش للطرد مع عرضية من تريزيجيه الذي سدد كرة طائشة بجوار القائم وخرج الوقت الأصلي دون أهداف ليمتد اللقاء إلى وقت إضافي.

وبدأ الوقت الإضافي بمحاولة خطيرة للكاميرون بعرضية كادت أن تخدع أبو جبل وأهدر رمضان محاولة بتسديدة أبعدها الدفاع ثم تسديدة من تريزيجيه.

وأشرك المنتخب الكاميروني الثنائى باسجوج وموكودي وسدد صلاح بجوار القائم ومرت كرة عرضية كاميرونية وضاعت فرصة خطيرة للفراعنة من عرضية مصطفى محمد التي لم يستغلها تريزيجيه.

وأضاع المنتخب الكاميروني فرصة خطيرة بعرضية أبعدها حمدي فتحي ببراعة .. وأشرك منتخب مصر لاعبه محمد شريف بدلا من مصطفى محمد في بداية الشوط الإضافي الثاني.

وأشرك منتخب الكاميرون باللاعب جيان أونانا ووجه سيلكي تسديدة قوية فوق العارضة بعد اصطدامها بدفاع الفراعنة.. وضاعت محاولة خطيرة من صلاح مع تقدم أونانا.

وأشرك منتخب مصر لاعبه أحمد سيد زيزو على حساب محمد شريف.. ومرر رمضان صبحي بدون متابعة مع نهاية اللقاء بالوقت الإضافي بالتعادل ولجوء المنتخبين لضربات الترجيح.