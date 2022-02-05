سمو نائب الأمير يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية

أصدر سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مرسوما بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية

ونص المرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الذي سيصدر غدا الأحد على أن يرأس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على أن تضم في عضويتها كلا من وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير التربية والأمين العام لمجلس الوزراء.

وتختص اللجنة بتسلم طلبات الحصول على الجنسية للمستحقين وفق الضوابط ومنحها لهم وسحبها من الذين تثبت عليهم تهم التزوير أو تقديم بيانات غير صحيحة.

كما تختص اللجنة بتسلم طلبات تحقيق الجنسية من الآتي:

1ـ كل كويتي لا تقل سنه عن 18 سنة متزوجا كان أم غير متزوج

2 ـ كل كويتي تقل سنه عن 18 سنة ويكون متزوجا أو سبق له الزواج

3 ـ كل كويتية لا تقل سنها عن 18 سنة وتكون غير متزوجة أو أرملة أو مطلقة.

4 ـ كل كويتية تقل سنها عن 18 سنة وتكون أرملة أو مطلقة

5 ـ ويقدم طلب تحقيق الجنسية طبقا لنموذج تعده دائرة الجنسية.