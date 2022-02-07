الفارس : إيقاف الاستثمار بالأندية والاتحادات الرياضية في كافة مناطق السكن الخاص لـ3 أشهر

أصدرت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، قراراً وزارياً يقضي بإيقاف اجراءات اصدار تراخيص الاستثمار بالأندية والاتحادات واللجان الأولمبية في مناطق السكن الخاص والنموذجي ايقافاً مؤقتاً ولمدّة 3 أشهر تنتهي في شهر مايو المقبل.

واوضح القرار انه بناء على تزايد الشكاوى الواردة بخصوص ما قد يسببه ترخيص مثل هذه الأنشطة في المناطق السكنية من ازعاج لسكان وقاطني تلك المناطق، علاوة على توجه الوزيرة لطلب دراسة فنية من قبل الجهاز التنفيذي ببلدية الكويت لإيجاد بدائل للجهات الرياضية كفرص استثمارية تحقق عوائد مالية للرياضة الكويتية.

والجدير بالذكر ان القرار صدر بالتزامن مع اعتراض الوزيرة د. رنا الفارس على قرار المجلس البلدي بشأن الايقاف المؤقت للاستثمار وذلك لمخالفته احكام المادة 22 من قانون بلدية الكويت لعدم وجود دراسة من قبل الجهاز التنفيذي والذي على اثره اصدرت قرارها بهذا الشأن.