الخطوط الكويتية تعلن فتح 17 وجهة جديدة استعداداً لموسم الصيف

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الأثنين عن إطلاق 17 وجهة سياحية جديدة لربط الكويت بالعالم وذلك في إطار استعداداتها لموسم الصيف الذي سيشهد انتعاشا ملحوظا في حركة السفر وتقديم خيارات عدة للمسافرين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس معن رزوقي في بيان صحفي ان إجمالي عدد الوجهات التي تقدمها الشركة أصبحت 57 وجهة موضحا أن الوجهات الجديدة ستبدأ اعتبارا من أول شهر مايو المقبل.

وأضاف رزوقي أن تشغيل الوجهات والرحلات الجديدة ستشمل كل من منطقة ملقا وموسكو وسراييفو ونيس وصلالة وشرم الشيخ وسوهاج والاسكندرية وميكانوس وبودروم وطرابزون وفيينا ومدريد وكازابلانكا ومانشيستر وكتمندو وكوالالمبور.

وأفاد بأن الخطوط الجوية الكويتية قامت باختيار وجهات متنوعة تعد من أهم الوجهات التي تركز عليها الشركة نظرا لإرتفاع الطلب عليها من قبل المسافرين من كافة الشرائح سواء بقصد السياحة أو الاعمال أو التعليم.

وأكد حرص (الكويتية) للوصول لأفضل مستويات التميز عبر خدماتها التي تقدمها لمسافريها علاوة على تحسين وتطوير كافة الخدمات لتواكب أحدث ما يقدمه قطاع الطيران حول العالم ولتحقيق أهدافها المرجوة وتقديم أفضل الحلول.

وذكر بأن إطلاق الوجهات الجديدة للخطوط الجوية الكويتية جاء ضمن استراتيجية ودراسات متأنية لجدوى هذه الخطوط وفائدتها على الشركة كما أن ذلك يأتي تلبية للطلب المتنامي على هذه الأسواق الجديدة والتي تعد مهمة للمسافرين.