السعودية تطبق غداً شرط “التنشيطية” للسفر إلى الخارج

تبدأ السعودية غداً (الأربعاء) تطبيق شرط الجرعة الثالثة «التنشيطية» من لقاحات «كورونا» للراغبين في السفر إلى الخارج، وذلك ضمن الاشتراطات الاستثنائية التي تقيمها الجهات ذات العلاقة في السعودية من أجل احتواء «كوفيد – 19» والحد من انتشاره. واستعداداً لهذه المرحلة، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميماً في وقت سابق لجميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران الخاص، بشأن تحديث إجراءات السفر من المملكة وإليها.

وشددت الهيئة على وجوب التأكد من أن المواطنين المغادرين إلى خارج المملكة قد تلقوا الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد – 19) لمن أمضى ثلاثة أشهر من وقت تلقي الجرعة الثانية، وتُستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاماً، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

من جانبها، أعلنت وزارة الحج والعمرة، أمس (الاثنين)، تحديث إجراءات الدخول إلى السعودية لأداء العمرة أو الزيارة، وذلك حفاظاً على صحة ضيوف الرحمن وسلامتهم.

وقالت الوزارة إنه بناءً على ما ورد من الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها السعودية في مواجهة «كوفيد – 19» ومتحوراته، يجب على المعتمرين القادمين إلى السعودية – بغض النظر عن حالة تحصينهم – إحضار شهادة سلبية لفحص PCR معتمد أو فحص للمستضدات السريعة لفيروس كورونا (COVID – 19 Antigen Test) لعينة أخذت قبل 48 ساعة من موعد المغادرة إلى السعودية.

إلى ذلك، سجلت الإصابات بفيروس «كورونا» قفزة كبيرة في قطاع غزة الفلسطيني، فيما أعلن المغرب أمس استئناف حركة النقل الجوي الدولي منه وإليه.