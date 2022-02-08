“الحركة التقدمية” تدعو إلى إعادة النظر في الإجراءات الحالية المتصلة بـ “كورونا”

دعت الحركة التقديمية إلى إعادة النظر في الاجراءات الحالية المتصلة بـ «كورونا»، مشددة على ضرورة وضع إجراءات جديدة تتناسب مع الاتجاه العالمي للتعايش مع الجائحة.

وقالت في بيان إنه على الرغم من تفهمنا للاجراءات الاحترازية والوقائية التي فرضتها الأوضاع الصحية إبان اشتداد جائحة فايروس كورونا المستجد، إلا أنه بعد الوصول إلى النسب المستهدفة من التطعيم لتحقيق المناعة المجتمعية.

وأضافت فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نرى بأنه من المبالغة في الأمر التوسع الحكومي في هذه الاجراءات والإصرار غير المبرر على فرض الجرعة التعزيزية الثالثة من لقاح كورونا على جميع المواطنين والمقيمين كشرط للسفر أو اجراء معاملاتهم اليومية ناهيك عن قيود السفر المشددة على غير المحصنين، الامر الذي عرقل سفر العديد من المواطنين الباحثين عن العلاج في الخارج على نفقتهم الخاصة، أو على نفقة الدولة، وكذلك على الطلبة الدارسين في الخارج.

وأشارت إلى أن الوضع الوبائي الحالي يستدعي إعادة النظر في الاجراءات المبالغ فيها المتخذة حالياً، ووضع اجراءات جديدة تتناسب مع ما يحدث حولنا في العالم من تعايش مع الجائحة».