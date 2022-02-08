“الصحة”: ما حدث في مركز تطعيم مشرف يعود لانتشار معلومة مغلوطة بين بعض الجاليات

أصدرت وزارة الصحة بياناً فيما يخص ما حدث اليوم من حضور أعداد كبيرة وغير معتادة لمركز الكويت لتطعيم «كوفيد-19» في مشرف، وأكدت أن ذلك يعود لانتشار معلومة مغلوطة بين بعض الجاليات المقيمة وهي «السماح بالتطعيم للجميع وتلقي الجرعة التنشيطية دون موعد مسبق».

وذكرت «الصحة» أنه على إثر ذلك تم التنسيق مع الجهات الأمنية والفرق التطوعية والتعامل مع الواقعة، حيث عادت الأمور لمسارها الطبيعي، كما لم ينجم عن هذا التدافع أي تلفيات.

وأهابت «الصحة» بجميع المواطنين والمقيمين الكرام أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، والالتزام بالحضور وفق الموعد المخصص، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.