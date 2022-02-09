استقبال مراجعي جوازات “مادة 17” بالمواعيد المسبقة ابتداء من الأحد

أعلنت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية عن التزامها باستقبال مراجعي الإدارة لقسم الجوازات المؤقتة (مادة 17) وذلك اعتباراً من الأحد القادم عبر المواعيد من خلال المنصات الالكترونية الحكومية المعتمدة، وذلك التزاماً منها بقرارات مجلس الوزراء والسلطات الصحية في البلاد وحماية للمراجعين من التزاحم.